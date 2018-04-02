В Латвии школы нацменьшинств переходят на государственный язык

Сегодня, 2 апреля, президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил правки в законодательство об образовании, которые предусматривают полный переход школ национальных меньшинств на государственный язык к 2021-2022 учебному году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы латвийского президента.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это сформирует более сплоченное общество и более сильное государство", - подчеркнул Вейонис.

Он также отметил, что дети по-прежнему будут иметь возможность изучать связанные с культурой и идентичностью нацменьшинств предметы, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на родном языке.

24 января 2018 года Кабмин Латвии одобрил постепенный переход на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке, начиная с 1 сентября 2019 года. 22 марта Сейм принял поправки, которые предусматривают этот переход, а уже через сутки РФ обвинила Латвию в "дискриминации и принудительной ассимиляции русскоязычного населения".

Реформу в учебных заведениях нацменьшинств планируется провести в 2021/2022 учебном году, установив билингвальное дошкольное обучение. В начальной школе (1-6-е классы) обучение будет проводиться по трем моделям (50% предметов - на латышском языке). На завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса перейдет на госязык. В средней школе (10-12-е классы) - обучение будет только на латышском, за исключением предметов, связанных с родным языком.

В 2012 году 77,75% граждан Латвии на референдуме проголосовали против предоставления русскому языку статуса второго государственного.