В минском метро разрешили провозить оружие

Постановлением Совмина № 234 от 29 марта 2018 г. в Правила перевозок пассажиров метрополитеном внесены изменения и дополнения.

Документом также внесены изменения и дополнения в перечень запрещенных к перевозке в метрополитене веществ и предметов. В частности, запрещено перевозить газовые баллоны объемом более 0,5 литра (ранее запрет распространялся на газовые баллоны любого объема).

При этом права пассажира дополнены пунктом, согласно которому разрешено бесплатно перевозить оружие (боеприпасы к этому оружию), вложенное в чехол, кобуру или специальный футляр, при наличии у пассажира документа, подтверждающего право на его ношение.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.