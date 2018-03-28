В Беларуси объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово.

"Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфире", - сообщается на сайте президента.

По поручению Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ.

Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.