Последнее обновление: 28.03.2018 18:05

В Беларуси объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово

В Беларуси объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово.

"Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфире", - сообщается на сайте президента.

По поручению Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ.

Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.

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