Утвержден план защитных мероприятий при радиационной аварии на БелАЭС

Постановлением Совмина №211 от 22.03.2018 утвержден план защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной электростанции (внешний аварийный план).

Для разработки плана приняты последствия реперной аварии, являющейся максимально консервативной с точки зрения радиационной безопасности и характеризующейся предельным аварийным выбросом. В качестве реперного сценария запроектной аварии принята авария с большой течью теплоносителя первого контура с отказом активной части системы аварийного охлаждения зоны и дополнительным наложением полного обесточивания Белорусской АЭС в первые 24 часа. Данная авария приводит к предельному выбросу. Авария сопровождается быстрыми процессами деградации и плавления активной зоны при медленном росте давления в контейнменте с сохранением локализующих функций двойной защитной оболочки.

Для Белорусской АЭС устанавливаются следующие зоны аварийного реагирования: зона предупредительных мер (ЗПМ) – радиус 3 км. Защитные меры в пределах ЗПМ принимаются до или вскоре после выброса радиоактивного материала или облучения с учетом создавшейся обстановки; зона планирования срочных защитных мер (ЗПСМ) – радиус 15 км. Защитные меры в пределах ЗПСМ выполняются на основе данных радиационного мониторинга окружающей среды или с учетом создавшейся обстановки.

Зоны определяются как территории приблизительно круглой формы с центром окружностей, совпадающим с геометрическим центром отрезка, соединяющего устья вентиляционных труб энергоблоков № 1 и 2 Белорусской АЭС.

Планом также определены задачи государственных органов, облисполкомов, Минского горисполкома, организаций по защите населения и территорий, обеспечению действий сил ГСЧС при возникновении радиационных аварий.

Планом определена организация первоочередных защитных мероприятий по защите населения и территорий.

Министерству энергетики поручено обеспечить закупку республиканским унитарным предприятием ”Белорусская атомная электростанция“ в течение года с момента ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 аварийных комплектов, включающих препараты стабильного йода, средства защиты органов дыхания и кожи для населения, проживающего в трехкилометровой зоне от Белорусской атомной электростанции, а также совместно с Гродненским облисполкомом своевременное освежение и выдачу указанных аварийных комплектов.

Министерству здравоохранения поручено совместно с местными исполнительными и распорядительными органами обеспечить наличие, учет и контроль запасов препаратов стабильного йода, организацию их выдачи населению.

В шестимесячный срок министерствам здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям поручено определить порядок организации и проведения йодной профилактики в случае угрозы или возникновения радиационных аварий при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам поручено привести свои планы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствие с настоящим постановлением.

Министерству по чрезвычайным ситуациям в двухмесячный срок поручено разработать и довести до республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству , местных исполнительных и распорядительных органов, участвующих в реализации утвержденного настоящим постановлением плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной электростанции (внешнего аварийного плана), информационные материалы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.