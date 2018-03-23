Племянника Путина избрали в правление «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Евгеньевича Путина (сын двоюродного брата президента России Евгения Путина) членом правления компании и согласовал его назначение заместителем председателя правления.

В сообщении «Газпрома» отмечается, что Михаил Путин избран в правление компании сроком на 5 лет.

В документе говорится, что Михаил Путин владеет небольшим пакетом акций «Газпрома» в размере 0,000313%. уставного капитала. По текущим рыночным ценам стоимость такого пакета составляет примерно 10,5 млн руб.

Михаил Путин, сын двоюродного брата президента Евгения Путина, родился в Иваново в 1967 году. В 2004-2007 годах он работал начальником медицинского управления ОАО «Газпром», с 2007 года занимает пост заместителя председателя правления ОАО «СОГАЗ».