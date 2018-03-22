Российские журналисты начали бойкот Госдумы

Несколько российских СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщает "Медуза".

Как написал в своем телеграм-канале главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, радиостанция выразила солидарность журналисткам, «ставшими жертвами приставаний в Госдуме», а также редакциям всех СМИ, которые также объявили о приостановке работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны».

21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, на котором парламентарии выступили корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук, обвинявшие Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил «нарушения поведенческих норм».

После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал «Дождь» объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета «Коммерсант» решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. «Лента.ру» пообещала удалить все материалы, связанные со Слуцким.