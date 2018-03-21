В Испании сотрудники Amazon проводят первую забастовку

Сотрудники крупнейшего логистического центра в Испании компании Amazon, расположенного недалеко от Мадрида, начали в среду 48-часовую забастовку.

Как сообщил профсоюз "Рабочие комиссии", в ней принимают участие 98% сотрудников компании в Сан-Фернандо-де-Энарес, где работают в общей сложности две тысячи человек по постоянным и временным контрактам. На рабочие места явилось лишь руководство отделения.

Профсоюзы требуют улучшения условий труда из-за возрастающей нагрузки, а также продления коллективного договора, действие которого истекло в декабре 2016 года и было увеличено на время ведения переговоров. Руководство компании пытается перевести служащих на иной тип соглашения, не гарантируя, по их мнению, сохранение зарплат, компенсации за сверхурочную работу, выплаты по болезни. Профсоюзы также считают, что Amazon сокращает должности специалистов, перераспределяя их обязанности среди менее квалифицированных сотрудников.

Профсоюзы назвали объявленную забастовку "полным успехом". Перед зданием компании прошел митинг протеста, в котором приняли участие около 150 человек.

Профсоюз "Всеобщий союз трудящихся" заявил, что забастовка заставит руководство компании сесть за стол переговоров по поводу нового соглашения с сотрудниками

В конце 2017 года забастовку проводили сотрудники Amazon в Италии, Франции и Германии.