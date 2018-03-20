В Молдове объявили об отмене обязательной воинской службы

Молдова откажется от призыва новобранцев на срочную службу, в республике останется только контрактная армия. Об этом сообщает портал Noi.md со ссылкой на главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

По словам Плахотнюка, отказ от срочной службы будет идти постепенно и займет около двух лет.

«Число призванных в армию молодых людей будет уменьшаться, пока мы полностью не откажемся от обязательной военной службы. Правительство решит все проблемы, связанные с логистикой. Мы хотим создать современную, более оснащенную армию, с профессиональными солдатами», - подчеркнул Плахотнюк.

Первые массовые сокращения в армии анонсированы на осень 2018 года — вместо призывников воинскую службу будут проходить военные по контракту.

«На данный момент на военную службу идут только те, у кого нет возможности заплатить эти деньги. Есть тяжелые случаи, их нужно прекратить раз и навсегда», - добоавил Плахотнюк.