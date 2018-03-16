Как православный меценат обогащается на российской нефти

Компания «Юкола-нефть», принадлежащая белорусскому инвестору Валерию Шумскому, вошла в число крупнейших экспортеров России.

По итогам деятельности за 2016 год «Юкола-нефть» заняла 159-е место в рейтинге журнала «Эксперт». Ее экспорт составил 71,7 млн долларов (прирост – 21,8%), а его доля в выручке – свыше 75%, пишет zautra.by.

Уроженец Вилейки и бывший автодилер Валерий Шумский начал добычу нефти в России в 2002 году. Сейчас в пользовании «Юкола-нефть» находится около 10 нефтеносных участков в Саратовской и Самарской областях. В 2018 году компания планирует добыть 3-х миллионную тонну нефти с начала деятельности.

Валерий Шумский также известен как меценат православной церкви в России и Беларуси, коллекционер старинных автомобилей и артефактов рок-н-ролла , организатор «Олдтаймер» — ежегодной выставки-пробега ретро-автомобилей.

«Юкола-нефть» опередила в рейтинге такие известные предприятия, как «Холдинг НПО «Высокоточные технологии» (разработчик и производитель ракетных и противотанковых комплексов «Искандер-М» и «Корнет»), Группу «Башхим», российские подразделение Mars, Unilever, Nestle, Красноярский металлургический завод и др.

В первую пятерку экспортеров России вошли «НК Роснефть» (44, 84 млрд долларов) , «Газпром» (37 млрд.), «НК Лукойл» (12 млрд.), «Сургутнефтегаз» (11,358 млрд.) и «Русал» (5,935 млрд.).

С 2013 года в России добывает нефть также государственное белорусское предприятие «Белоруснефть». Его первым нефтедобывающим активом стала «Нефтяная компания «Янгпур».

«Янгпур» владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. В активе предприятия – шесть месторождений.