Последнее обновление: 13.03.2018 17:32

Население ФРГ увеличилось на полмиллиона за счет беженцев

Из-за притока беженцев население ФРГ увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек.

В 2016 году число прибывших в Германию граждан составило 1,865 млн человек, число покинувших страну - 1,365 млн, сообщило во вторник, 13 марта, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Согласно его данным, к концу 2016 года численность населения ФРГ достигла 82,5 млн человек.

При этом итоговый показатель иммигрировавших оказался на 13 процентов ниже, чем в 2015 году, а показатель эмигрировавших - на 37 процентов выше, чем годом ранее. Из 1,865 млн приехавших в Германию иностранные паспорта имелись у 1,719 млн, что на 15 процентов меньше, чем в 2015 году.

Чуть более половины (51 процент) прибывших в ФРГ иностранцев - граждане государств ЕС, еще 9 процентов - других европейских стран. 24 процента иностранцев приехали из азиатских стран, 5 процентов - из Африки. Среди покинувших Германию в 2016 году - 1,084 млн иностранцев.

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