Глава МВД Словакии покинул пост под давлением общественности

После убийства словацкого журналиста Яна Куциака участники массовых митингов, ряд политиков, а также евродепутаты требовали отставки главы МВД республики Роберта Калиняка, решение о которой сам политик в итоге принял в понедельник.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.

В пятницу участники 50-тысячного студенческого митинга в Братиславе потребовали отставки Калиняка, обвиняя его в затянувшемся расследовании трагедии, а также в том, что он допустил приход на ответственные посты в правительство людей, подозреваемых в связях с мафией. Снятия главы МВД потребовали от премьера Роберта Фицо также руководство входящей в правящую коалицию партии "Мост", лидеры оппозиционных партий и глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер, который написал в письме Фицо, что побывавшие на минувшей неделе в Словакии евродепутаты не удовлетворены ходом расследования убийства журналиста.

"Две недели назад произошло жестокое убийство двух молодых людей. Для главы МВД существует только одно решение – расследовать убийство и поставить перед судом его исполнителей, а также и заказчиков. Важно предоставить возможность полиции и следователям решить это дело. Я убежден, что это удастся", — заявил Калиняк на пресс-конференции, сообщив журналистам, что уже подал прошение об отставке главе правительства. Сетевые ТВ-каналы вели трансляцию пресс-конференции.

Калиняк занимал пост главы МВД в составе трех правительств, возглавляемых Фицо: в 2006-2010, 2012-2016 и 2016-2018 годах. В правящей партии "Курс- социальная демократия" он считается вторым человеком после премьера, замещал Фицо во время болезни. В последние годы отставки Калиняка не раз требовали лидеры оппозиции, а также участники ряда митингов, подозревая политика в коррупции. Однако Фицо каждый раз с негодованием отвергал такую возможность.