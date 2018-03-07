Зарплата женщин в ЕС в 2016 году была на 16% меньше, чем у мужчин

В среднем в ЕС женщины получают за одну и ту же работу на 16,2% меньше, чем мужчины, следует из публикации Евростата, приуроченной к 8 марта.

Так, женщины в позапрошлом году получали в среднем 84 цента за каждый евро, который мужчина зарабатывал в час

В 2016 году самая большая в ЕС разница в оплате труда мужчин и женщин была в Эстонии (25,3%), самая маленькая - в Румынии (5,2%) и Италии (5,3%).

Менее 10% гендерный разрыв в оплате труда был отмечен в Люксембурге (5,5%), Бельгии (6,1%), Польше (7,2%), Словении (7,8%) и Хорватии (8,7%).

Более 20% разрыв в зарплатах наблюдался, помимо Эстонии, в Чехии (21,8%), Германии (21,5%), Великобритании (21,0%) и Австрии (20,1%).

По сравнению с 2011 годом разрыв в оплате труда мужчин и женщин снизился в большинстве государств-членов ЕС. Наиболее заметное снижение за пять лет было зафиксировано в Румынии (-4,4 процентных пункта (п.п.), Венгрии (-4,0 п.п.), Испании и Австрии (-3,4 п.п.), Бельгии (-3,3 п.п.) и Нидерландах (-3,0 п.п.).

При этом разрыв в оплате труда увеличился в десяти государствах-членах ЕС. Наибольший рост наблюдался в Португалии (+4,6 п.п.) и Словении (+4,5 п.п.). В целом по ЕС гендерный разрыв в оплате труда на 0,6 п.п. - с 16,8% в 2011 году до 16,2% в 2016 году.