Количество миллионеров в Украине выросло вдвое

В Украине миллионные доходы задекларировали 742 человека по состоянию на март этого года, что в два раза превышает показатель прошлого года.

Как сообщает Государственная фискальная служба, украинцы подали почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах до 1 марта.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего доходы декларируют жители Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областей и в Киеве.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191,4 млн грн и военного сбора - 31 млн грн.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч граждан.

Это почти на 5 тысяч человек, или на 28%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Задекларировано к возврату налога на доходы физических лиц в сумме 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49%, больше, чем за прошлый год.