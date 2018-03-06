Больше трети россиян не понимают целей операции в Сирии

Две трети россиян следят за ходом российской военной операции в Сирии, которая стартовала осенью 2015 года и с тех пор трижды объявлялась оконченной. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение" по итогам опроса населения в феврале.

Но несмотря на интерес, люди плохо представляют себе цели, которые преследует Россия в рамках кампании, жертвами которой, по данным Reuters, стали сотни россиян.

Самым популярным вариантом ответа на вопрос о том, зачем российские военные воюют в Сирии, стал "затрудняют ответить", выяснил ФОМ: его дали 37% опрошенных.

Вдвое меньше - 18% - назвали целью кампании "стремление достичь мира в Сирии". 10% заявили о борьбе с международным терроризмом и запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство", 8% - о защите РФ от террористической угрозы. Еще 8% полагают, что Россия отстаивает свои национальные интересы, усиливает свое влияния в регионе.

При этом половина населения поддерживает вмешательство в сирийский конфликт. По сравнению с октябрем 2017-го, впрочем, их доля снизилась с 52% до 50%.

Против военных действий в Сирии выступают 27% россиян (26% - 4 месяца назад).