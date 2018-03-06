Население Беларуси ожидает улучшения экономической ситуации в стране, но готовится к худшему

Согласно данным опроса, проведенного Национальным банком Беларуси, за последние три месяца инфляционные ожидания населения стали более благоприятными. Однако абсолютное большинство жителей страны по-прежнему воздерживается от крупных покупок.

Как сообщил Нацбанк, если в ноябре 2017 года 16,3% опрошенных ожидали, что цены в ближайшие 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас, то в феврале 2018 количество инфляционных пессимистов снизилось до 11,9%. При этом с 19,5% до 23,9% увеличилось числе тех, кто ожидает замедления роста цен. Но самая значительная часть населения (60,8% и 59,8% соответственно) не ожидает никаких инфляционных изменений.

Казалось бы, такие данные Национального банка говорят о росте позитивных настроений среди населения, однако это не совсем так, пишет "Ежедневник".

Согласно данным опроса, значительная часть населения по-прежнему воздерживается от крупных покупок, считая, что для них сегодня не самое лучшее время. Так если в ноябре 2017 года таких было 70,3%, то в феврале 2018 года - 70,1%. То есть изменения в позитивную сторону если и есть, то на уровне статистической погрешности. Более того, данные Нацбанка говорят, что люди даже стали более настороженно относиться к крупным покупкам за счет кредитных ресурсов. Если в ноябре 62,4% людей считали, что сейчас не самое лучшее время для крупных покупок в кредит, то в феврале - уже 65%. При этом 45,4% опрошенных заявили, что за последние три месяца вообще не совершали никаких крупных покупок. Речь идет не только о квартирах, автомобилях, мебели, но даже о мобильных телефонах.

Если учесть, что за прошедшие три месяца с 25,6% до 29,3% увеличилась доля тех, кто считает, что сегодня деньги лучше отложить в кубышку, становится очевидным, что позитивная динамика инфляционных ожиданий нивелируется, сдерживающейся покупательской активностью и откладыванием денег на черный день. Даже кредитная активность населения пошла на убыль.