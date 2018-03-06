Беларусь полностью провалила подготовительный этап вхождения в Болонский процесс

За три года, которые были даны Беларуси на выполнение требований Дорожной карты реформ высшего образования, страна ничуть не продвинулась в выполнении принятых на себя обязательств.

«Болонский процесс – это в целом коллективный ответ на вызов кризису в высшем образовании. Последний из таких накрыл европейские университеты во второй половине XX века», – рассказал член Общественного Болонского комитета, профессор Владимир Дунаев.

Страны договорились, что если какая-то из них желает вступить в Болонский процесс, то она как бы автоматически должна будет выполнять определенный перечень общепринятых норм, стандартов, пишет "Ежедневник".

Когда же Беларусь в 2015 году вошла, пусть и формально, «на особых условиях», в Болонский процесс, многими европейскими экспертами был выражен определенный скептицизм: будет ли страна на самом деле выполнять то, под чем подписалась.

Как известно, Беларуси дали на выполнение требований Дорожной карты три года. Сегодня они истекли. В текущем году должно быть принято решение о дальнейшем статусе Беларуси в ЕПВО (Европейское пространство высшего образования).

Итоги исполнения дорожной карты

На сегодняшний момент уже подведены итоги исполнения требования дорожной карты нашей страной. Как отметил Владимир Дунаев, никакого прогресса со стороны Беларуси в части выполнения данных требований нет, и, по сути, ни одно из них не выполнено.

По его словам, у нас до сих пор совсем нет механизма взаимодействия образования с рынком труда, который работает во всей Европе.

«Вот рынок труда говорит, что нам надо, чтобы у выпускников были такие и такие компетенции, а мы до сих пор живем по тарифно-квалификационным справочникам советского времени», – рассказал эксперт.

«Также Беларусь обязывалась диверсифицировать систему распределения выпускников вуза и использовать те наработки, которые существуют в Европе по повышению уровня трудоустраиваемости. Но и в этом вопросе ничего не поменялось», – дополнил Владимир Дунаев.

Очевидно, подчеркнул эксперт, что в стране не изменилась в лучшую сторону и ситуация с академическими свободами и университетской автономией.

Он также обратил внимание на факт дискриминации в отношении белорусских студентов, когда льготные кредиты предоставляются только учащимся в государственных вузах.

«Мы надеялись в Общественном Болонском комитете хотя бы на то, что Беларусь осуществит переход к трем ступеням высшего образования «бакалавр – магистр – доктор» и выдачу бесплатного европейского приложения к диплому. Но и этого не произошло», – заявил эксперт.

«Сегодня приложение к диплому в стране идет в виде бумажки, которая никому ни о чем не говорит. Что касаемо приложения о высшем образовании европейского образца, оно, если вы попадаете за рубеж, дает работодателю возможность понять, что вы делали в университете, что изучали, какими знаниями владеете. Это серьезный документ, он есть уже везде, кроме Беларуси», – рассказал Владимир Дунаев.

По его словам, попытки помочь в выполнении требований Дорожной карты международной группы экспертов, которая была специально создана, чтобы мониторить ее выполнение и оказывать Беларуси помощь в ее реализации, встречали почти всегда полное непонимание и отторжение с белорусской стороны.

Беларусь в рейтингах

«Очень часто оппоненты нам заявляли так: а зачем нам Болонский процесс? Вот у нас есть айтишники, ПВТ, и все прекрасно работает и без Болонского процесса, да и высшее образование одно из лучших», – заметил в свою очередь член Общественного Болонского комитета Павел Терешкович.

Причем эксперт отметил, что говорить можно многое, но стоит взглянуть на международные рейтинги вузов. Так, в рейтинг лучших университетов мира по версии авторитетного Times Higher Education вошел только единственный вуз из Беларуси – Белорусский государственный университет (БГУ), да и здесь он находится ниже 800-й строчки.

При этом из соседних стран в список попали 11 польских, 5 украинских, а также по 2 литовских, латвийских и эстонских вуза.

«Также есть такое мнение, что как только в Беларусь станет на путь Болонского процесса, студенты, получив образец международного диплома, массово начнут сбегать из страны», – сказал Павел Терешкович.

Однако, согласно статистике, и без Болонского процесса, количество белорусских студентов, обучающихся за рубежом, год от года растет, отметил эксперт.

Так, сейчас за рубежом обучается более 35 тыс. белорусских студентов. В то время как в России, где населения в 15 раз больше, данный показатель – 40 тыс.

Для Беларуси – это еще и потеря репутации

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что выполнение требований Дорожной карты было не только обязательством исключительно Минобразования.

«Это задача, которую должны решать многие ведомства, в том числе МВД, Министерство труда и соцзащиты и др. Без координации усилий добиться какого-то прогресса весьма трудно», – подчеркнул Владимир Дунаев.

В целом же, по признаю экспертов, какие последствия ждут Беларусь за невыполнение условий Дорожной карты, пока сказать трудно. Отчитываться перед европейским министерским саммитом об имплементации Дорожной карты придется в мае. Там и будет приниматься окончательное решение.

Вместе с тем, Владимир Дунаев с сожалением признал недальновидность действий Беларуси, поскольку данная ситуация обозначает в том числе и подрыв международного имиджа страны.