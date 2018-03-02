Порошенко считает уход российских банков вопросом времени

Уход российских банков с Украины — это только вопрос времени, но это надо сделать так, чтобы не навредить украинской банковской системе, заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

"Они, эти банки, сейчас сворачивают свой бизнес на Украине, параллельно ведут поиск покупателей, поэтому их выход с местного рынка является только вопросом времени", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое транслировали украинские телеканалы.

"Его (уход российских банков с Украины – ред.) нужно осуществить так, чтобы не навредить украинской экономике и обеспечить стабильность функционирования украинской банковской системы", - сказал президент Украины.

По его словам, во время этого процесса также должны быть сохранены деньги украинских предприятий и вклады физических лиц.

Порошенко добавил, что количество банков с российским государственным капиталом в украинской банковской системе за три года сократилось почти в два раза — с 10,6% до 5,6%. "Очевидно есть процесс выхода с украинского рынка банков с государственным российским капиталом. Он постепенный, он регулируемый, он не стимулируется ни одним государственным органом Украины", - отметил он.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в конце февраля рекомендовал СНБО продлить санкции против украинских "дочек" российских банков еще на год.