Украинским банкам разрешили самим решать, где хранить наличку

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности уполномоченных банков по хранению запасов наличности.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, расширены возможности хранения уполномоченными банками запасов наличности в определенных ими хранилищах или сейфах, которые используются в качестве хранилищ.

Также НБУ учел логистические возможности уполномоченных банков по обслуживанию регионов наличными и расширил возможности территориального расположения хранилища или сейфов, в которых хранятся запасы наличности.

Кроме того, Нацбанк предоставил право уполномоченным банкам страховать наличные, перевозится собственным подразделением инкассации, а также привлекать к перевозке запасов наличности подразделение инкассации другого банка или юридического лица, которое получило от НБУ лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Регулятор установил правила хранения и перевозки запасов наличности в соответствии с требованиями своих нормативно-правовых актов.

Изменения вступили в силу с 8 декабря.

Сегодня статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, имеют Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.