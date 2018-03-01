Минздрав РБ приказал аптекам переименоваться и не сообщать о скидках

В Минздраве предложили некоторым (не всем) аптечным сетям сменить названия.

Как информирует министерство, увеличилось количество световой рекламы, а это якобы путает население и противоречит закону, пишет kyky.org.

В Facebook «Медицинское Представительство» указано: «Минздрав нашел главную проблему в нашей стране. Сейчас некоторым аптечным сетям (почему-то не всем) предложили переименоваться. Если вы используете в своем названии слово 'аптека', 'доктор', 'лекi' - то немедленно прекратите.

Под раздачу попала часть аптечных сетей Беларуси. Даже 'Аптеку оптовых цен' нашли (такой же не существует у нас в стране). Видимо, каждой аптечной сети необходимо прикупить себе рекламное агенство. Чтобы переименовываться каждый раз, когда Минздрав это захочет».

Кроме того, сайту tabletka.by (как и другим аптекам) запретили размещать рекламу с информацией о скидках. Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Руководителям аптек дали время до 15 марта, чтобы принять меры. Насколько это важно для больных, в министерстве здравоохранения не сообщили.