За властями городов ФРГ признали право запрещать въезд дизельных машин

Власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин. Такое решение огласил во вторник, 27 февраля, Федеральный административный суд в Лейпциге.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суды нескольких немецких городов иски, направленные на то, чтобы заставить местные власти запретить передвижение дизельных автомобилей с целью снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС.

В июле 2017 года административный суд Штутгарта удовлетворил иск DUH, разрешив властям города запрещать проезд старых дизельных автомобилей, если это необходимо для достижения приемлемых показателей качества воздуха. В свою очередь административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск, сочтя, что экологи в данном случае не могут заявлять о нарушении их прав и на дело не распространяются "соответствующие нормы общеевропейского права".

Первоначально решение Федерального административного суда ожидали 22 февраля, однако судьям пришлось перенести его оглашение на 27 февраля.