Последнее обновление: 27.02.2018 15:04

Во Франции чиновники будут спать на улице, чтобы стать ближе к бездомным

Около 50 чиновников столичного региона Франции будут целую ночь спать на улице, несмотря на сильные холода, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.

С такой инициативой выступила заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си, разместившая призыв в своем аккаунте в сети Facebook.

"В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах… В 2018 уже 13 человек умерли в одном Париже всего за 1,5 месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала", - написала Си.

В середине февраля во французской столице прошла "Ночь солидарности", в ходе которой проводился подсчет бездомных людей. По сведениям организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее у почти трех тысяч человек нет никакой, даже временной, крыши над головой.

Поводом для проведения акции послужила полемика, разгоревшаяся вокруг высказывания государственного секретаря при министерстве территориального единства Жюльена Денорманди о том, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь заявил, что имел в виду число тех, кому не хватает мест в приютах.

Вторник стал во Франции самым холодным днем за зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж", продолжает охлаждать воздух на территории страны с конца прошлой недели, во многих регионах страны столбики термометров непривычно опустились ниже нуля. Не менее трех человек, не имеющих жилья, умерли от холода во Франции за последние несколько дней.

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