Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в прессе

Закон об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №2268-VIII, который в СМИ называют законом о реинтеграции Донбасса, опубликован в парламентской газете Голос Украины.

Документ квалифицирует Россию как страну-агрессора и юридически определяет, что именно РФ оккупировала часть украинской территории.

Также законодательный акт существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для противостояния российской агрессии.

Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генштаба.

Командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, который планирует, организовывает и контролирует отражение агрессии РФ на территории Донбасса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 24 февраля 2018 года.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал этот документ.