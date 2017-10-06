Последнее обновление: 06.10.2017 17:13

Рада приняла в I чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа агрессором.

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщают украинские СМИ.

Между тем документ еще должен пройти второе чтение.

Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

Закон также предусматривает возможность использования вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию антитеррористической.

Согласно закону, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии.

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