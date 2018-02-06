Последнее обновление: 06.02.2018 17:06

Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины во вторник отказался рассмотреть постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа агрессором.

Отмену документа поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины.

Депутаты фракции "Оппозиционного блока" ранее зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.

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