Последнее обновление: 21.02.2018 12:00

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Закон вступит в силу после опубликования в официальном издании - газете "Голос Украины".

Закон ни единой буквой "не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности", отметил Порошенко. По его словам, Украина остается преданной мирному урегулированию.

Верховная рада Украины приняла внесенный президентом страны закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" 18 января. Россия в нем признана государством-агрессором. Закон отрицает какие-либо территориальные права России на Крым и Донбасс, а их "временная оккупация" названа незаконной. На Москву возложена ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине и ее гражданам, а принявшим участие, как сказано, в вооруженной агрессии или в работе "оккупационной администрации РФ" обещана уголовная ответственность.

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