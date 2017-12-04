Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 19-22 декабря

Парламент Украины рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "страной-агрессором", на следующей пленарной неделе — 19-22 декабря, заявил в понедельник спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Ранее комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил ко второму чтению окончательный текст законопроекта и намерен рекомендовать парламенту принять его в такой редакции. Однако закон о реинтеграции Донбасса пока отсутствует в повестке работы Рады на текущую неделю. Депутаты ряда фракций возмутились тем, что рассмотрение законопроекта откладывается.

"После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется законопроект рассмотреть на следующей неделе и, возможно, даже начать с него пленарную неделю, поскольку он является достаточно масштабным, около 700 правок. Его рассмотрение, очевидно, займет целый день. Есть рекомендации, чтобы мы его рассмотрели в спокойной атмосфере, а не накануне бюджета", - сказал Парубий в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.

Депутатская фракция "Народный фронт" в ходе заседания настаивала на принятии закона на текущей неделе. "Народный фронт" требует как можно скорее принять закон о возобновлении территориальной целостности нашего государства. На этой неделе уже будет два месяца, как этот законопроект принят в первом чтении. "Семнадцатого ноября наш комитет рекомендовал принять этот законопроект во втором чтении. Мы требуем внести законопроект в сессионный зал для окончательного принятия", - сказал замглавы фракции Андрей Тетерук.

В ближайший четверг депутаты планируют приступить к принятию госбюджета на 2018 год.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.