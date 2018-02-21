Мнения немцев о запрете дизельных автомобилей разделились

Накануне оглашения судебного решения о запрете на передвижения дизельных автомобилей в Штутгарте и Дюссельдорфе мнения немцев по этой проблеме разделились. Согласно данным опроса социологической службы YouGov, опубликованного 21 февраля, 43 процента жителей ФРГ положительно относятся к запрету на въезд дизелей в города.

Но столько же участников исследования, проведенного по заказу информагентства dpa, придерживаются противоположного мнения.

В то же время большинство респондентов (70 процентов) полагает, что автомобильная промышленность не прилагает достаточных усилий для защиты окружающей среды от вредных выбросов. Лишь 15 процентов опрошенных считают принимаемые автоконцернами меры достаточными.

29 процентов участников опроса отметили, что боятся воздействия вредных автомобильных выбросов на свое здоровье. Вместе с тем больше половины респондентов (64 процента) назвали подобные опасения несущественными.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иски в суды ряда крупных немецких городов, чтобы заставить местные власти запретить передвижение дизельных автомобилей с целью снизить содержание окислов азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает установленные в ЕС нормы. В июле 2017 года административный суд Штутгарта удовлетворил такой иск DUH, разрешив властям города запрещать проезд старых дизельных автомобилей, если это необходимо для достижения приемлемых показателей качества воздуха.

В свою очередь административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск экологов. Судьи решили, что те в данном случае не могут заявлять о нарушении своих прав и, кроме того, на дело не распространяются "соответствующие нормы общеевропейского права".

Федеральный административный суд в Лейпциге 22 февраля должен на основании дел Штутгарта и Дюссельдорфа решить, могут ли муниципальные власти самостоятельно вводить подобные запреты.