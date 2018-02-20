В Израиле задержали приближенных Нетаньяху по делу о коррупции

Израильская полиция сообщила о задержании по подозрению в коррупционных взаимоотношениях бывшего пресс-секретаря главы правительства Биньямина Нетаньяху, экс-генерального директора министерства связи, также возглавлявшегося Нетаньяху, и владельца крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек".

Местная пресса пишет, что в рамках так называемого "дела 4000" следователи, в частности, ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Сам премьер-министр фигурантом этого дела не является и отрицает наличие коррупционной составляющей при принятии решений, касавшихся "Безек".

"В ходе расследования сформировались подозрения в коррупции, мошенничестве, нарушении законов о запрете на отмывание денег и обороте ценных бумаг, имевших место часто и систематически в контексте взаимоотношений сотрудников группы "Безек" и государственных должностных лиц", — сказано в сообщении полиции.

Ведомство раскрыло во вторник имена подозреваемых, которые были задержаны в воскресенье. Среди них Нир Хефец, отвечавший в прошлом за взаимодействие Нетаньяху со СМИ, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, крупнейший акционер компании "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

Задержанные отрицают свою причастность к противоправным деяниям, цитирует израильская пресса их адвокатов.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция на прошлой неделе передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить премьер-министру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал тиражи основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.