Последнее обновление: 16.02.2018 17:06

Власти Беларуси рассчитывают на успех евробондов

Готовящая выпуск долгосрочных евробондов Беларусь считает условия для их размещения благоприятными. Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

“С учетом того, что в прошлом году мы провели много встреч с инвесторами нам кажется что ситуация благоприятная чтобы это сделать”, - пояснил он оптимизм.

Власти Беларуси, выпустившие в 2016 году евробонды на $1,4 млрд, планируют размещение нового выпуска на 10-12 лет.

Ранее чиновники Минфина говорили, что хотят разместить на внешнем рынке облигации до $600 миллионов для рефинансирования выплат по внешнему долгу, которые составят $2,5 млрд.

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