Siemens во II финквартале увеличила чистую прибыль на 11%

Промышленный конгломерат Siemens AG во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, а выручка превзошла ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила €2,25 млрд по сравнению с €2,03 млрд за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 7% до €19,76 млрд, объем заказов - на 10% до €21,64 млрд.

Органический рост выручки составил 6%, заказов - 9%.

Консенсус-прогноз, представленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере €1,85 млрд, выручку - €19,22 млрд.

Компания подтвердила собственный прогноз и по-прежнему планирует в 2025 фингоду нарастить выручку на 3-7% в органическом выражении.