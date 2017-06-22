Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

Беларусь начала размещать евробонды в долларах - источник

Беларусь начинает в четверг размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сроком 5 и 10 лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности пятилетнего транша составляет 7-7,5%, десятилетнего транша — 7,75-8%.

Республика с 19 июня провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Ранее власти сообщали, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин страны отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок.

Беларусь осуществила два выпуска евробондов в 2010 году и 2011 году на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.

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