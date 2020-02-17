Последнее обновление: 17.02.2020 15:34

Минфин РБ ждет окно для размещения евробондов

Минфин Беларуси ведет подготовительную работу к размещению очередного выпуска евробондов и ждет удобное окно на финансовом рынке.

Об этом сегодня заявил глава Минфина РБ Максим Ермолович после доклада у Лукашенко.

"Как только мы увидим удобное окно возможностей для такого размещения, обязательно об этом всех проинформируем. Сейчас идет подготовительная работа. И техническая готовность к выходу на рынок в ближайшее время у Министерства финансов уже будет. Зависит от состояния рынка", - сказал Ермолович (цитата БелТА).

Беларусь до начала проблем с поставками нефти планировала привлечь на внешних рынках через размещение евробондов до 1,3 млрд. долларов

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