Минфин Беларуси погасил выпуск еврооблигаций 2011 года

"22 января одновременно с последней выплатой купонного дохода на сумму $35,8 млн Министерство финансов направило средства платежному агенту (Deutsche Bank AG, London) на погашение выпуска государственных облигаций, размещенных на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму $800 млн", - говорится в сообщении ведомства.

Минфин отмечает, что "несмотря на данное погашение, республика сохранит свое присутствие на еврооблигационном рынке - в обращении будут находиться два выпуска еврооблигаций, размещенных в 2017 году: на сумму $800 млн со сроком погашения в 2023 году и на сумму $600 млн со сроком погашения в 2027 году".