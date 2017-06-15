Беларусь может вернуться на внешний рынок с долларовыми евробондами

Беларусь после длительного перерыва возвращается на международный долговой рынок, страна рассматривает возможность размещения двух траншей долларовых евробондов - 5-летних (так называемые "длинные" 5-летние евробонды с погашением в феврале 2023 года) и 10-летних, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 19 июня, они пройдут в США и Европе. Организаторами возможного размещения назначены Citi и Raiffeisen Bank International, соорганизатором выступит Банк развития Беларуси.

Беларусь не размещала евробонды более 6 лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. Летом 2015 года республика выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.

В сентябре прошлого года первый заместитель председателя правления Национального банка Тарас Надольный говорил, что Беларусь рассматривает возможность размещения в 2017 году евробондов на $800 млн.