Беларусь разместила евробонды на $1,4 млрд - источник

Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме $800 миллионов и $600 миллионов соответственно, сообщил источник в финансовых кругах.

Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска – 7,625% годовых.

Совокупный спрос инвесторов превысил $3,1 миллиарда.

Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank.

Первоначально Беларусь ориентировала инвесторов на доходность евробондов с погашением в 2023 году в диапазоне 7,0-7,5% годовых, евробондов с погашением в 2027 году – 7,75-8,0% годовых.