В Бельгии 81 вуз подозревают в выдаче "липовых" дипломов

Восемьдесят один вуз в Бельгии подозревают в выдаче "липовых" дипломов – образовательные учреждения проверяют на предмет того, злоупотребляли ли они именем университета или института, сообщила в среду газета Libre Belgique со ссылкой на министра экономики королевства Криса Петерса.

Ведомственная инспекция проводит расследование в отношении 52 вузов, расположенных в Брюсселе, 18 — во Фландрии и 11 — в Валлонии, уточняет газета.

"Эти учебные учреждения предлагают как заочные курсы, так и уроки ex cathedra. Инспекция Vинистерства экономики призвана установить, предоставляют ли эти вузы достоверную информацию о предлагаемых курсах и дипломах. Наиболее распространенное нарушение заключается в том, что учреждение утверждает, что оно признано университетом или институтом, или что оно присваивает степени бакалавра, магистра или доктора, при том, что это не так", - пишет издание.