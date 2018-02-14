МОТ: в Узбекистане покончили с детским трудом на хлопковых полях

Власти Узбекистана прекратили систематически принуждать детей к сбору хлопка на плантациях. Об этом говорится в отчете Международной организации труда (МОТ) (входит в Организацию Объединенных Наций), опубликованном на сайте ООН.

Теперь дети смогут работать на плантациях только на добровольной основе. «[Власти] запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату», — отмечают представители МОТ.

В основу отчета легли 3 тыс. собеседований, для проведения которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 млн работающих в стране сборщиков хлопка. Звонки делались без предупреждения.

Среди основных проблем при устранении принудительного труда в регионе в ООН назвали требования работодателей денежной компенсации при потере бесплатной рабочей силы. По мнению представителей МОТ, это ​неприемлемо.

В начале сентября 2017 года премьер Узбекистана Абдулла Арипов потребовал исполнить постановление о запрете привлекать к сбору хлопка студентов вузов и сотрудников образовательных и медицинских учреждений. Однако, по данным «Новости Узбекистана», в конце октября того же года власти Андижанской области обязали учеников начальных классов собирать хлопок в свободное от учебы время. Кроме того, 16 октября более 10 тыс. учителей и врачей также принудительно были отправлены на сбор.

По данным Reuters, несмотря на прекращение использования детского труда в 2015 году, Узбекистан осенью 2017 года входил в топ-5 правонарушителей, согласно Глобальному индексу рабства, который в 2016 году составила правозащитная благотворительная организация Walk Free Foundation.