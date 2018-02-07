Нафтогаз готов начать закупки газа у Газпрома в марте

Нафтогаз Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа планирует начать закупки газа у Газпрома уже в марте текущего года. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольмского арбитража) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у Газпрома", - сказал Коболев, которого цитирует УНИАН.

Как сообщалось, согласно решению Стокгольмского арбитража Украина обязана в 2018-2019 гг. выкупать у Газпрома до 5 млрд кубометров газа. По ранее действовавшим условиям контракта обязательный к выкупу объем составлял 52 млрд кубометров. Арбитраж также отменил норму "бери или плати" и отклонил требование Газпрома взыскать с Нафтогаза $56 млрд, рассчитанных с учетом этой нормы. Тем не менее, арбитраж обязал Нафтогаз выплатить Газпрому $2 млрд.