Последнее обновление: 07.05.2025 14:51

Беспилотники атаковали российские оборонные заводы в Саранске и Туле

В российских городах Саранск и Тула атакованы важные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, под удар попал завод волоконно-оптических систем в Саранске – ключевой элемент российской оборонной промышленности в области современных военных коммуникаций. Она специализируется на производстве волоконно-оптических кабелей и систем связи для российской армии, в частности для оптоволоконных беспилотников.

В Туле подверглось нападению АО «Конструкторское бюро приборостроения» – один из флагманов российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующийся на разработке современных систем вооружения, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Ее продукция активно используется в войне с Украиной.

Также под удар в Туле попал «СПЛАВ» – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России. Именно здесь были созданы «Грады», «Ураганы» и «Смерчи», которые активно применяются против украинских городов и на фронте.

Это предприятие имеет тесную связь с концерном «Ростех» и остается одним из приоритетных производителей вооружения для российской армии.

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