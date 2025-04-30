Последнее обновление: 30.04.2025 10:58

Генконсульство Беларуси открылось во Владивостоке

Генеральное консульство Беларуси открылось в Приморье. Об этом сообщает Министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края РФ.

«С 30 апреля 2025 года во Владивостоке появилось новое консульское представительство - Генеральное консульство Республики Беларусь (вместо завершившего свою работу отделения посольства)», - говорится в сообщении.

Генеральным консулом назначен Игорь Сокол.

Консульский округ включает в себя следующие регионы: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

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