Россельхознадзор просит установить «усиленный контроль» над белорусской продукцией

Россельхознадор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус ряда белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль» в связи с первичным выявлением в их продукции ряда нарушений.

Согласно информации, в молоке витебского подразделения ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и полуфабрикатах из птицы филиала «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер» обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

При этом в птице продукции ОАО «Смолевичи Бройлер» выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), а в субпродуктах из птицы могилевского ЗАО «Серволюкс Агр» — динитрокарбанилид.

Динитрокарбонилид - это ветеринарный препарат, который используют для борьбы с паразитами отряда Coccidiida. Кокцидиостатик эффективен для лечения птиц, но для человека опасно употребление яиц и мяса, которые содержат это вещество. Проникновение в продукты питания происходит из-за нарушения санитарно-ветеринарных норм. При получении мяса, за несколько дней до забоя прекращают введение препарата. Яйца, которые получают от находящихся на лечении кур, непригодно для пищевых целей.

Попав в организм человека, кокцидиостатик может негативно повлиять на работу почек, оказать канцерогенное воздействие. Системное употребление с пищей данного препарата снижает иммунитет, приводит к постоянным простудам, вызывает дисбактериоз. Термическая обработка не разрушает вещество.