Президент Украины Владимир Зеленский сократил визит в ЮАР из-за масштабного удара РФ по Киеву. Об этом он сообщил в соцсети.

"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - написал Владимир Зеленский.

Он пообещал проинформировать о ситуации в Украине Сирила Рамафосу - президента Южной Африки, который сейчас председательствует в "Большой двадцатке".

Зеленский подтвердил, что в результате атаки в Киеве погибли девять человек. По всей Украине более 80 раненых. Российские войска запустили по Украине 70 ракет и 150 беспилотников, сообщил он.

По информации спасателей, более 60 жителей украинской столицы ранены, среди них шесть детей. По их данным, под завалами жилых домов продолжаются поиски выживших. Киевские власти сообщили, что сразу несколько районов города подверглись комбинированной атаке беспилотников и баллистических ракет.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в Киеве предварительно погибли два ребенка из одной семьи.

По его словам, сейчас точно можно говорить о 8 погибших, а 9-й человек, который считался погибшим, это были остатки тел, которые отдали на экспертизу.

Он добавил, что искать под завалами могут еще по меньшей мере 10 людей, однако на данный момент информация требует уточнения.

По словам мэра Виталия Кличко, за помощью к медикам обратились 77 человек, 31 пострадавший находится в больнице. В результате ночной атаки в целом повреждены 12 зданий.

Кроме того, российские войска атаковали Харьков - второй по величине город Украины после Киева. Там удары наносили ракеты и дроны. Местные власти сообщили о как минимум двух раненых и выбитых окнах в жилых домах. Также поступили данные о взрывах в Житомире и городе Павлоград Днепропетровской области.