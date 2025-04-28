В КНДР официально подтвердили отправку войск в Россию

В КНДР впервые подтвердили, что направили войска в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Об этом пишет Yonhap.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), размещение войск было осуществлено "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной защите между Пхеньяном и Москвой.

Ссылаясь на Центральную военную комиссию КНДР, ЦТАК подтвердило первую отправку войск в Россию.

"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", - цитирует Yonhap сообщение ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, в столице КНДР вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "павших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа".