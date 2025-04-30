Российская компания открыла в Минске собственный IT-хаб

Российская компания "Т-Технологии" (головная структура Т-Банка) открыла в центре Минска новую штаб-квартиру для своего IT-хаба площадью 10 тыс. квадратных метров.

Как сообщается в материалах компании, это одна из крупнейших сделок аренды на рынке офисной недвижимости в Беларуси за последние годы.

"Т-Технологии открыли новую штаб-квартиру для своего IT-хаба в центре Минска - в бизнес-центре "Проспект" класса "А". Офис с террасой площадью 10 тыс. кв. м расположен на проспекте Независимости и рассчитан более чем на 1 тыс. IT-сотрудников компании", - говорися в сообщении.

Директор по информационным технологиям, зампредседателя правления Т-Банка Вячеслав Цыганов отметил, что сейчас в Минске работают почти тысяча IT-специалистов, число которых в ближайшие несколько лет "Т-Технологии" планируют увеличить до двух тысяч.

"Мы не просто открываем новый IT-хаб в Беларуси - здесь мы уже давно собираем и растим местное IT-комьюнити: проводим мероприятия и фестивали, на которые приходит тысячи айтишников, активно сотрудничаем с местными вузами, обмениваемся знаниями и развиваем IT-индустрию в стране", - добавил он.

В новом IT-хабе будут работать команды разработчиков, аналитиков, инженеров и руководителей IT-направлений. Особое внимание в пространстве уделено инклюзивности: отсутствуют пороги и ступени, предусмотрена универсальная санитарная комната, обеспечен удобный заезд и свободное перемещение по всем зонам.

"Т-Технологии" имеют сеть из 24 региональных IT-хабов: 23 из них в России и один теперь в Беларуси.