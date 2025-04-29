Финский энергоконцерн Fortum не планирует возвращаться в Россию

Fortum больше не ведет деятельность в РФ и не планирует возвращаться в страну. Об этом сообщил финский энергоконцерн в своем отчете.

Компания планирует возобновить процесс продажи активов в РФ в качестве первоочередной опции, как только это станет возможно, пишет Интерфакс со ссылкой на отчет.

Ранее в ходе общения с акционерами CEO Fortum Маркус Раурамо заявлял, что компания исходит из того, что до сих пор владеет российским активом, и следит за ситуацией в РФ. Он напоминал, что Fortum уже был в процессе продажи российских активов и видел интерес к ним, но не получил разрешение на сделку от правительства РФ.

В последние два года компания не получала никакой информации о производственных и финансовых показателях принадлежащего ей "Форвард энерго". "У нас нет никакого понятия о том, что происходит в компании, поэтому мы списали этот актив", - говорил Раурамо.

Fortum на данный момент также участвует в двух судебных процессах, связанных с РФ. Первый иск был подан к стране с требованием компенсировать инвестиции и стоимость акций "Форвард энерго". Второй касается внутригрупповых займов на сумму около 600 млн евро, выданных российской "дочке".

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В РФ финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности.