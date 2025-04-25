Последнее обновление: 25.04.2025 13:52

В Латвии оборонительные сооружения будут размещать на частных участках у границы с РФ

Министерство обороны Латвии подготовило законопроект, который позволит размещать оборонительные сооружения на находящихся в частной собственности участках у границы с РФ. Об этом сообщает LSM.

Согласно информации, территориям, которые будут отчуждены государством для нужд обороны, будет присвоен статус объектов национальных интересов. Размещение защитных сооружений запланировано как вдоль самой границы, так и в глубине до 30 км от нее.

Отмечается, что законопроект нужен для создания эффективной линии обороны в Балтии.



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