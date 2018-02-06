Корь охватила все области Украины - Минздрав

Случаи заболевания корью зафиксированы уже во всех областях Украины, больше всего заболевших - в Ивано-Франковской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"Наибольшее количество заболевших на данный момент зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 804 случая, в Одесской области - 640, в Закарпатской - 549, Черновицкой - 444, Львовской - 242 случая", - отметил он.

Наименьшее количество случаев заболевания корью отмечено в Черниговской области - один, Харьковской, Луганской и Сумской областях - по два случая, Ровенской - три, Житомирской - восемь случаев, пишет LIGA.net.

"По состоянию на 2 февраля, в Украине не осталось ни единого региона, где не было бы зарегистрировано хотя бы одного случая кори. Последней на прошлой неделе "пала" Черниговская область", где зарегистрирован первый случай", - сообщил он.

По данным центра общественного здоровья Минздрава, за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек: 295 взрослых и 635 детей. Всего с начала года корью заболели 3554 человека, из них 1165 взрослых и 2389 детей. В больницы госпитализированы 2345 больных.

Говоря о прививках, Курпита отметил, что, по состоянию на 1 февраля 2018 года, в рамках усиленной иммунизации были вакцинированы 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины и 78% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины.

Он отметил, что на начало прошлой недели остаток вакцин по Украине составлял 267 тысяч доз.

В течение прошлой недели было использовано 41 тыс 398 доз вакцины КПК.

"У нас есть хорошая новость - то, что уже в феврале, несмотря на то, что мы планировали сделать это в апреле - мы ожидаем новую поставку - 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи будет поставлено в Украину", - сообщил он, уточнив, что это бельгийская вакцина производства GlaxoSmithKline.

5 февраля от осложнений в результате заболевания корью умерла 25-летняя женщина в Ивано-Франковской области.