Коррупция и теневая экономика "вымывают" деньги из Украины – отчет Совета Европы

Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания средств. К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине и обнародованном во вторник, 30 января, в Страсбурге.

В последний раз эксперты MONEYVAL оценивали ситуацию в Украине в 2009 году.

"Значительная доля теневой экономики, усиленная массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - говорится в отчете. Главными механизмами отмывания средств в Украине остаются "так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики, и которые используются для конвертирования средств в наличность и вывода ее за пределы страны".

В отчете отмечается, что отмывание денег в стране все еще рассматривается как "второстепенное" преступление, которое лишь дополняет предикатное преступление (преступление, в результате которого возникли доходы, которые становятся предметом отмывания средств - ред.).

"Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда мягче, чем за предикатное правонарушения", - констатируется в отчете. При этом, наказание за отмывание денег должно быть более жестким, убеждены эксперты. Они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором бы четко говорилось о том, что "лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение".

До 2014 года в Украине по делам об отмывании средств фигурировали лишь мелкие чиновники, преимущественно местного уровня, а не те, которые занимали высокие должности. В отчете отмечается, что с марта 2014 года украинские правоохранительные органы начали активно расследовать деятельность представителей режима экс-президента Виктора Януковича.

"Сложные расследования привели пока к двум судебным приговорам, один из которых вынесен по делу об отмывании денег в значительных объемах", - отмечается в документе, однако не уточняется, о каком именно деле идет речь.

Эксперты MONEYVAL считают, что в Украине должно проводиться больше расследований и приниматься больше приговоров по делам, касающихся коррупции на высоком уровне, хищения государственного имущества и активов, не только лицами, связанными с прежним режимом, но также с действующими чиновниками и их партнерами". Кроме того, несмотря на то, что украинская власть начала активно применять процедуру конфискации средств в громких коррупционных делах, в документе отмечается, что "режим конфискации применяется непоследовательно".

В отчете также дается оценка и тем мерам, которые предпринимаются в Украине для борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о том, что Киев определил финансирование терроризма как отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с ним. Однако в ней еще существуют технические недостатки, над устранением которых надо работать, чтобы привести систему борьбы с финансированием терроризма в соответствие с международными стандартами.

В общем в MONEYVAL признали, что украинская власть демонстрирует "мощную политическую волю" в противодействии и борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Те меры, которые были приняты, "уже показали положительный результат", отмечают эксперты Совета Европы.

"Однако необходимо ввести новые правовые нормы, которые позволят выносить более суровые приговоры за эти преступления", - пришли к выводу эксперты.

Борьбе с отмыванием средств в Украине способствовало создание Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эксперты также похвалили и Национальный банк Украины за "очень ощутимые усилия", направленные на то, чтобы "устранить криминальные элементы от контроля над банками" и за "успешную разработку сложных дел по отмыванию денег".

В отчете прозвучали комплименты и в адрес отдела финансовой разведки за "качественный оперативный анализ, разработку механизмов сбора и обработки данных", благодаря чему значительное количество дел было передано в правоохранительные органы. Однако эксперты обращают внимание, что финансовой разведке в Украине не хватает современного программного обеспечения, а штат ее работников недостаточен для того, чтобы справиться с объемом работы, который растет".

Теперь украинская власть должна изучить рекомендации экспертов MONEYVAL и сообщить об их воплощение на первой сессии комиссии в 2019 году.