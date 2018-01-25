Последнее обновление: 25.01.2018 16:01

Суд в Бразилии увеличил срок заключения экс-президента до 12 лет

Федеральный региональный суд Бразилии увеличил срок заключения бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве с 9,5 лет до 12 лет и одного месяца. Об этом сообщает Financial Times.

"Чем большей властью наделен человек, тем больше его ответственность перед обществом", - заявил один из трех судей, комментируя увеличение срока.

Да Силва еще может подать кассацию в Верховный суд.

До окончательного принятия решения высшей судебной инстанцией страны он будет оставаться на свободе.

В июле 2017 года бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву приговорили к девяти с половиной годам заключения в связи с получением неправомерных услуг от государственной компании Petrobas.

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