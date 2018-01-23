С начала года в Украине корью заболели более двух тысяч человек, трое умерли

С начала 2018 года корью заболело более 2000 человек, подтверждено 3 летальных случая. Об этом на брифинге сказал директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

«Ситуация с корью остается в Украине напряженной. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 084 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели 2018 года заболели 626 человек, в течение второй 659 больных, и за третью неделю зарегистрировано 804 случая заболевания. Всего за этот период госпитализировано 1398 человек, среди них 857 детей. Лабораторный диагноз подтвержден у 169 человек. За период с 16 января Минздрав получил подтвержденную информацию о двух смертях от кори: один взрослый человек и один ребенок в Одесской области. Всего за три недели 2018 года зарегистрировано три летальных случая: два среди детей и один среди взрослых. Все в Одесской области», - сказал Курпита.

Больше всего, по данным ЦОЗ, больных корью зарегистрировано в Ивано-Франковской - 463 случая заболевания, Черновицкой - 333 случая, Закарпатской - 331 и Одесской областях - 265 случаев.

Не зафиксировано случаев кори в Черниговской и Сумской областях. Менее всего болеют корью в Харьковской и Ривненской областях - по 1 случаю, в Луганской и Житомирской областях - по 2 случая.

В то же время, по словам Курпиты, существенно вырос уровень плановой вакцинации детей от кори. Так за прошлый год, по данным ЦОЗ, согласно календарю прививок было иммунизировано вакциной КПК 93,4% детей первого года жизни и 90,7% детей в возрасте 6 лет. А вот уровень вакцинации детей других возрастных групп, которым не была своевременно сделана необходимая прививка, был значительно ниже.

«Именно этот низкий уровень вакцинации детей других возрастных групп стал основной причиной вспышки кори в Украине», - сказал он.

По календарю профилактических прививок вакцинация от кори, паротита, краснухи (КПК) проводится в 12 месяцев и 6 лет, в случае пропуска прививки ребенку делают вакцинацию дважды с интервалом не менее 1 месяца. Противопоказаниями для вакцинации является температура выше 38,5, анафилактический шок, подтвержденная врачом аллергическая реакция на один из компонентов вакцины.

Сейчас в Украине на 1 января было доступно свыше 500 тысяч флаконов вакцины КПК "Приорикс" производства Бельгии, партия в 1 млн доз вакцины ожидается в апреле. Также осенью 2018 года будет доставлен ещё 900 доз вакцины.